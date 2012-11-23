Prefeitura ampliará horário de atendimento nas UBS's durante o Outubro Rosa 2025

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, preparou uma programação especial para marcar o Outubro Rosa 2025. Durante todo o mês, diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) terão horário estendido de atendimento, garantindo que mais mulheres tenham acesso aos serviços de prevenção e cuidado.

O exame preventivo é a principal estratégia para a detecção precoce do câncer do colo do útero. Além disso, pode identificar outras alterações que, quando diagnosticadas a tempo, têm tratamento eficaz. Fazer o exame regularmente é um ato de cuidado, proteção e amor pela própria saúde.

“Portanto, reforçamos o convite para que todas as mulheres aproveitem os horários ampliados, participem das ações e façam parte desta grande mobilização do Outubro Rosa 2025”, enfatizou a secretária Andreia Martins Vilar.

CONFIRA COMO FICAM OS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO:

ESF Rural

Data: 02 e 06/10. Horário: 13h às 17h

Data: 11 e 18/10 (sábado). Horário: 8h às 16h

UBS Jaraguá

Data: 18/10 (sábado). Horário: 8h às 16h

Data: 14, 21 e 28/10 (terça-feira). Horário: 17h às 19h

UBS 3 Conjuntos

Data: 02, 09, 16, 23 e 30/10. Horário: 17h às 19h

Data: 18/10 (sábado). Horário: 8h às 16h

UBS Mandiocaba

Data: 11/10 (sábado). Horário: 8h às 16h

UBS Graciosa

Data: 07 e 21/10 (terça-feira). Horário: 16h às 19h

Data: 18/10 (sábado). Horário: 7h às 16h

UBS Morumbi

Data: 01, 08, 15, 22 e 29/10 (quarta-feira). Horário: 17h às 19h

Data: 18/10 (sábado). Horário: 8h às 16h

UBS Sumaré

Data: 01, 08, 15, 22 e 29/10 (quarta-feira). Horário: 8h às 16h

Data: 18/10 (sábado). Horário: 8h às 16h

UBS Ouro Branco

Data: 07, 14, 21 e 28/10 (terça-feira). Horário: 17h às 19h

Data: 18/10 (sábado). Horário: 8h às 19h

UBS Campo Belo

Data: 07, 14, 21 e 28/10 (terça-feira). Horário: 17h às 19h

Data: 18/10 (sábado). Horário: 8h às 16h

UBS Celso Konda

Data: 07, 14, 21 e 28/10 (terça-feira). Horário: 17h às 19h

Data: 18/10 (sábado). Horário: 8h às 16h

UBS Panorama

Data: 02, 09, 16, 23 e 30/10 (quinta-feira). Horário: 17h às 19h

Data: 18/10 (sábado). Horário: 8h às 16h

UBS São Jorge

Data: 18/10 (sábado). Horário: 8h às 16h

UBS Central

Data: 18/10 (sábado). Horário: 8h às 16h

UBS Jardim Maringá

Data: 01, 08, 15, 22 e 29/10 (quarta-feira). Horário: 17h às 19h

Data: 18/10 (sábado). Horário: 8h às 16h

UBS Coloninha

Data: 02, 09, 16, 23 e 30/10 (quinta-feira). Horário: 17h às 19h

Data: 18/10 (sábado). Horário: 8h às 16h

UBS Dr. José Eloy

Data: 01, 08, 15, 22 e 29/10 (quarta-feira). Horário: 17h às 19h

Data: 18/10 (sábado). Horário: 8h às 16h

UBS Monte Cristo

Data: 02, 09, 16, 23 e 30/10 (quinta-feira). Horário: 17h às 19h

Data: 18/10 (sábado). Horário: 8h às 16h

UBS Zona Leste

Data: 06, 13, 20 e 27/10 (segunda-feira). Horário: 17h às 19h

Data: 18/10 (sábado). Horário: 8h às 16h

UBS Apoio Panorama

Data: 02, 16 e 30/10 (quinta-feira). Horário: 17h às 19h

Data: 18/10 (sábado). Horário: 8h às 12h

Dia D será no sábado, 18 de outubro - Neste dia especial, as UBS estarão abertas em horário diferenciado para atender exclusivamente as mulheres que desejam realizar exames preventivos e receber orientações sobre saúde.

Para garantir o atendimento, basta procurar a UBS de referência do seu bairro e realizar o agendamento antecipado.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí