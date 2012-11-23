Prefeitura de Paranavaí formaliza adesão ao Siate e amplia atendimento de urgência e emergência à população

O Município de Paranavaí realizou, na segunda-feira (2/2), a solenidade de assinatura do Termo de Adesão ao Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência). A formalização estabelece a integração entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Corpo de Bombeiros para a resposta a ocorrências de urgência, especialmente em situações de trauma.

A estimativa de recursos da Secretaria Municipal de Saúde destinados ao Siate é de R$ 69.340,92, aplicados por meio de insumos, materiais e equipamentos utilizados durante o atendimento às vítimas. Segundo o diretor de Gestão em Saúde, João Bruno, “essa estimativa tem como base a Lei Orçamentária Anual para 2027”.

“A adesão ao Siate representa um avanço importante na organização da rede de urgência e emergência do município. Estamos integrando ainda mais os serviços para garantir respostas mais rápidas e qualificadas à população”, afirmou o prefeito Mauricio Gehlen.

A secretária municipal de Saúde, Andreia Martins de Souza Vilar, falou sobre o trabalho entre as equipes do município e do estado. “A atuação conjunta e o alinhamento entre as equipes são fundamentais para a consolidação do serviço em Paranavaí. Com essa adesão, estamos avançando cada vez mais na organização da resposta a ocorrências traumáticas e na estruturação da rede de atendimento do município”, disse.

Durante a solenidade, o major QOBM Jardel Pereira dos Santos agradeceu a parceria com o município e ressaltou que a adesão amplia as possibilidades de investimentos no âmbito estadual, incluindo a renovação de frota, a partir de uma atuação articulada entre as áreas de saúde e segurança pública.

Também participaram do ato a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sônia Maria Silvestre Botini, o representante do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Paranavaí, Renato Kennedy, o subcomandante capitão QOBM Guilherme Costa Brischiliari, além de outros membros da corporação.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí