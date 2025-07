Prefeitura de Paranavaí lança maior mutirão de oftalmologia da história para zerar fila no SUS

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou neste mês o maior mutirão de consultas e exames oftalmológicos da história do município, voltado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa tem como meta zerar a fila de espera no município, atendendo com prioridade os pacientes que aguardam há meses, e até anos, por atendimento especializado.

Com a contratação de clínicas credenciadas para realizar os atendimentos diretamente em Paranavaí, o mutirão prevê a realização de aproximadamente 6 mil consultas oftalmológicas (incluindo primeiras consultas e retornos), além de 2.660 exames complementares, beneficiando diretamente a população e agilizando os atendimentos da rede pública de saúde.

O investimento é de mais de R$ 700 mil, com recursos do Governo do Estado do Paraná, e o prazo de execução da ação é de até 180 dias.

“Essa ação responde a uma das demandas mais cobradas pela população. No nosso plano de governo, firmamos o compromisso de ampliar o acesso às especialidades, e hoje estamos concretizando esse compromisso com planejamento, seriedade e respeito aos usuários do SUS”, destacou o prefeito Mauricio Gehlen.

Realizados exclusivamente dentro do município, os atendimentos representam mais comodidade à população, evitando deslocamentos para outras cidades e promovendo a humanização do cuidado, além de gerar economia com transporte e hospedagem.

A secretária municipal de Saúde, Andreia Martins Vilar, explica que a regulação será feita exclusivamente pela equipe da Secretaria, com base na fila de espera já cadastrada. “Estamos trabalhando para garantir que ninguém fique sem resposta. É uma ação de saúde pública, mas também de justiça social. A fila de espera da oftalmologia será enfrentada com força-tarefa, organização e foco em resolutividade”, afirmou.

A Prefeitura reforça que os pacientes serão comunicados com antecedência por telefone ou WhatsApp sobre a data, horário e local da consulta. Para isso, é fundamental manter os dados atualizados junto ao agente comunitário de saúde ou na Unidade Básica de Saúde mais próxima.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí