Sala de vacinas da UBS Centro reabre a partir do dia 3 de julho em horário estendido

A partir da próxima segunda-feira, dia 3 de julho, a Secretaria de Saúde de Paranavaí reabre um importante serviço para a população – a sala de vacinas da UBS Centro. Além do retorno do serviço, a população ainda poderá contar com a vacinação sendo realizada em horário estendido na UBS Centro: de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, sem intervalo para almoço.

“A sala de vacina foi temporariamente desativada porque a UBS Centro ficou funcionando por um bom tempo como ponto de apoio aos casos de dengue e, depois com a pandemia, como unidade de referência para os casos de síndromes gripais e suspeita de Covid-19. Não era viável termos um fluxo grande de pessoas para atender com um vírus forte em circulação e continuarmos aplicando vacinas no mesmo local. O risco de contágio era grande. Agora, já é possível retomarmos o serviço de maneira segura e com mais uma vantagem para a população, que é o horário estendido”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Outra novidade é que a sala da UBS Centro também passa a ser o ponto único de aplicação das vacinas BCG para recém-nascidos. Antes, as vacinas eram aplicadas apenas na UBS Ouro Branco. Agora, os recém-nascidos vão receber a BCG exclusivamente na sala de vacinas da UBS Centro, às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h30.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí