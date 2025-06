Saúde orienta retorno do uso de máscaras em Paranavaí devido ao aumento de casos respiratórios

A Secretaria Municipal de Saúde de Paranavaí (Sesau) passou a recomendar, a partir desta terça-feira (3/6), o uso de máscaras de proteção facial em razão do aumento expressivo de casos de síndrome gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) registrados no Paraná, incluindo o município.

A orientação é que o uso de máscara seja adotado especialmente em ambientes fechados, locais com aglomeração de pessoas e durante o contato com indivíduos mais vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades.

De acordo com o setor de Vigilância Epidemiológica, o município registrou crescimento significativo nas consultas médicas por doenças respiratórias nos primeiros cinco meses de 2025. Foram 1.733 atendimentos em janeiro e 5.829 em maio. Um aumento de 236,35%. Também foram confirmados 462 casos de Influenza A, quatro de Influenza B e seis de Covid-19. Outros 825 exames deram resultado negativo.

Segundo a médica Bruna Basso (CRM-PR 33.601), o aumento está relacionado à troca de estação e às variações bruscas de temperatura. “Dados das amostras enviadas ao LACEN indicam alta circulação dos vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e do Vírus Sincicial Respiratório (VSR). As crianças são especialmente vulneráveis ao VSR, que responde por até 80% dos casos de bronquiolite e até 60% das pneumonias em menores de 2 anos. Essa alta circulação explica o aumento de casos nessa faixa etária”, explicou.

Vacinação continua sendo a melhor forma de prevenção - A Sesau reforça que as vacinas contra a gripe e a Covid-19 estão disponíveis gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A orientação é se vacinar o quanto antes, já que a proteção se estabelece cerca de 15 dias após a aplicação. Mesmo fora do início da campanha, a vacinação continua eficaz.

“A vacina disponível no SUS é segura, não causa gripe e é a principal forma de prevenir complicações, reduzindo o risco de internações e mortes”, reforçou a médica.

Medidas de prevenção - Além da vacinação e do uso de máscaras, outras medidas são essenciais para conter a disseminação dos vírus respiratórios:

• Usar máscara ao apresentar sintomas gripais;

• Evitar sair de casa quando estiver doente; se for necessário, usar máscara;

• Cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar (etiqueta respiratória);

• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres;

• Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou usar álcool em gel;

• Manter os ambientes ventilados, mesmo nos dias frios;

• Evitar aglomerações;

• Evitar contato com pessoas do grupo de risco ao apresentar sintomas;

• Manter hábitos saudáveis: alimentação equilibrada, hidratação e sono adequado;

• Não levar crianças com sintomas respiratórios à escola.

Em caso de sintomas como febre, tosse, dor de garganta ou sinais respiratórios, a recomendação é procurar atendimento médico.

Locais e horários de atendimento

• UBSs: das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.

• Ponto de Apoio da UPA: das 7h às 22h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, das 8h às 17h.

• UPA: atendimento 24 horas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí