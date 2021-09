Secretaria de Saúde confirma 295º óbito de paciente de Paranavaí com Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta quarta-feira (22/9) o 295º óbito de paciente de Paranavaí com Covid-19. O paciente era um homem de 75 anos, com comorbidades associadas. Ele estava internado no município de Arapongas e entrou em óbito no dia 14 de setembro.

As outras 294 mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram registradas nos seguintes períodos: duas em abril de 2020; quatro em maio; uma em junho; três em julho; três em agosto; três em setembro; duas em outubro; cinco em novembro; 12 em dezembro; 12 em janeiro de 2021; 25 em fevereiro; 43 em março; 48 em abril; 39 em maio; 51 em junho; 30 no mês de julho; cinco em agosto; e seis neste mês de setembro.

