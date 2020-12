Secretaria de Saúde confirma mais três óbitos de pacientes com Covid-19 em Paranavaí

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou no início da manhã desta segunda-feira (28/12) o 30º, 31º e 32º óbitos de pacientes de Paranavaí com Covid-19. As três pessoas estavam internadas na ala Covid da Santa Casa. Uma mulher de 88 anos faleceu na última sexta-feira (25/12) e uma mulher de 58 anos e um homem de 74 anos vieram a óbito neste domingo, dia 27/12.

Segundo informações da Vigilância em Saúde e do setor de Comunicação e Marketing da Santa Casa, o 30º óbito de paciente com Covid foi de uma mulher de 88 anos. Ela foi atendida inicialmente na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no dia 16 de dezembro, apresentando falta de ar e prostração. Lá ela já começou a receber suporte com cateter de oxigênio. Foi realizado o Teste Rápido Antígeno para detecção do Covid-19, com resultado positivo. No dia seguinte (17/12) ela foi internada na UTI da ala Covid da Santa Casa e passou a receber suporte com máscara de oxigênio. Na última sexta-feira, dia 25/12, seu quadro de saúde piorou e a paciente evoluiu a óbito. No total, ela ficou 8 dias internada na ala Covid da Santa Casa. Como comorbidades, a paciente tinha diabetes e sequelas de um AVC.

O 31º óbito de paciente com Covid foi de uma mulher de 58 anos. Ela também foi atendida inicialmente na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no dia 24 de dezembro, apresentando febre, falta de ar e queda de saturação. Foi realizado o Teste Rápido Antígeno para detecção do Covid-19, com resultado positivo. No mesmo dia ela foi internada na ala Covid da Santa Casa. Neste domingo, dia 27/12, seu quadro de saúde piorou e a paciente evoluiu a óbito. No total, ela ficou 3 dias internada na ala Covid da Santa Casa. A paciente não apresentava comorbidades.

Por fim, o 32º óbito de paciente com Covid foi de um homem de 74 anos. Ele havia realizado exame particular de PCR para detecção do Covid-19 no dia 8 de dezembro, com resultado positivo. No dia 12 o homem deu entrada na ala Covid da Santa Casa, sendo internado diretamente na UTI e recebendo suporte de cateter de oxigênio. No dia 20 de dezembro ele precisou ser intubado e neste domingo (27/12) seu quadro de saúde piorou e o paciente evoluiu a óbito. No total, ele ficou 15 dias internado na ala Covid da Santa Casa. Como comorbidades, o paciente tinha hipertensão e diabetes.

As 29 primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram de duas mulheres em abril; três homens e uma mulher em maio; uma mulher em junho; quatro homens em julho; duas mulheres e um homem em agosto; três homens em setembro; um homem em outubro; três homens e duas mulheres em novembro; e quatro homens e duas mulheres neste mês de dezembro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí