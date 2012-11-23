Secretaria de Saúde demonstra preocupação com número de pacientes que faltam a consultas médicas pelo SUS

Em 2025, a Secretaria Municipal de Saúde de Paranavaí (Sesau) tem realizado diversos mutirões para diminuir a fila de espera em especialidades médicas como oftalmologia e ortopedia. Essas ações fazem parte do esforço contínuo da gestão municipal para ampliar o atendimento à população e garantir que quem precisa de cuidados especializados possa ser assistido com maior rapidez.

Segundo a secretária de Saúde, Andreia Martins Vilar, o planejamento e o empenho da equipe têm sido fundamentais para melhorar o acesso e oferecer uma resposta mais eficiente às demandas. Apesar dos avanços, um desafio que tem prejudicado o alcance dessas ações é o elevado número de faltas nas consultas agendadas.

No mutirão de oftalmologia realizado este ano, 464 pessoas não compareceram às consultas marcadas. Na ortopedia, os números de faltas também preocupam.

Em 26 de abril, dos 537 agendados, 122 faltaram. Em 28 de junho, foram registradas 48 faltas entre os 210 agendados e, no último mutirão realizado em 23 de agosto, 12 pessoas não compareceram dos 140 agendados.

“Essas ausências comprometem a eficiência dos mutirões porque representam atendimentos que poderiam ser destinados a pacientes que realmente necessitam e desejam ser assistidos”, afirmou João Bruno, diretor de Gestão da Sesau.

A Secretaria reforça que o comprometimento da população, seja comparecendo às consultas ou cancelando previamente, é fundamental para que as ações sejam mais produtivas e beneficiem um maior número de pessoas.

“As equipes da Secretaria de Saúde seguem dedicadas a ampliar o acesso aos serviços de saúde e a buscar soluções que reduzam as filas, mas a colaboração dos usuários é peça-chave para que o sistema funcione de forma mais justa e eficaz”, finalizou Andreia.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí