UBS Centro passa a atender casos de síndromes respiratórias a partir de segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde de Paranavaí (Sesau) confirmou que, a partir da próxima segunda-feira, dia 26, os atendimentos de pacientes com síndromes respiratórias serão concentrados na Unidade Básica de Saúde (UBS) Centro, localizada na Praça Brasil.

A decisão foi tomada diante do aumento significativo de casos respiratórios nas últimas semanas. Segundo a secretária de Saúde, Andreia Martins, houve um crescimento de 114% nos atendimentos relacionados a esses sintomas em Unidades Básicas de Saúde, na UPA e no Ponto de Apoio da UPA, nos últimos 15 dias.

Entre os vírus mais identificados na rede pública e privada estão o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), o Rinovírus e os subtipos da Influenza A (H1N1 e H3N2). Esses agentes são altamente contagiosos e podem afetar pessoas de todas as idades. No entanto, os grupos mais vulneráveis são recém-nascidos, idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas, que podem desenvolver complicações mais graves.

Para auxiliar no diagnóstico, as unidades de saúde estão equipadas com testes rápidos para detecção de vírus respiratórios, como COVID-19, Influenza A e B, seguindo protocolos específicos.

“A principal forma de prevenção continua sendo a vacinação. Todas as UBSs do município oferecem imunização para a população a partir dos seis meses de idade. As vacinas são atualizadas anualmente para garantir proteção contra as cepas mais prevalentes no período”, explicou Andreia.

Além da vacinação, a Sesau orienta a adoção de medidas preventivas, como a higienização frequente das mãos, o uso de máscaras em ambientes fechados, a limpeza de superfícies, a prática de hábitos saudáveis e o afastamento social em caso de sintomas gripais. Crianças com sintomas respiratórios, por exemplo, não devem ser levadas à escola.

“O tratamento das infecções respiratórias virais é, na maior parte dos casos, sintomático, com repouso e hidratação. Em algumas situações, o uso de medicamentos como antitérmicos e analgésicos pode ser indicado. Casos mais graves ou que envolvam pacientes com fatores de risco podem requerer o uso de antivirais, que estão disponíveis na farmácia municipal”, finalizou a secretária.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí