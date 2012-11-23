UBSs abrem neste sábado para o Dia D de vacinação contra a gripe influenza

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Paranavaí, por meio da Coordenação de Imunização, realizará neste sábado (11) o Dia D de vacinação contra a gripe influenza. 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas, das 8h às 14h, para aplicação da vacina contra a influenza e das vacinas de rotina.

Estarão abertas as Unidades Básicas de Saúde:

- UBS Maria Miglioranza Bogoni (Centro)

- UBS Celso Sawao Konda (Vila Operária)

- UBS Ivo Pierin (Três Conjuntos)

- UBS Ady Zacarkin (Chácara Jaraguá)

- UBS Ivo Ferreira Cardoso (Jardim Panorama)

- UBS Geraldo Longo (Jardim Maringá)

- UBS Jair Roberto de Lima (Jardim Morumbi)

- UBS Terezinha Buttgen Back (Distrito de Graciosa)

- UBS Vereador Delcides Pomin (Jardim Monte Cristo)

- UBS Dr. Gerson Caliani (Jardim Campo Belo)

- UBS Jardim São Jorge I

- UBS Willy Geraldo Brandalise (Jardim São Jorge II - Coloninha)

- UBS Vereador Pedro Odair Marucci (Distrito de Sumaré)

Nessas unidades, serão ofertadas a vacina contra a influenza e as vacinas de rotina previstas no calendário nacional de imunização.

A UBS Cesar Henrique de Lucena Penha, do Jardim Ouro Branco, também atenderá no sábado, das 8h às 14h, exclusivamente para aplicação da vacina contra a gripe influenza em adultos. Nesta unidade não haverá vacinação de rotina.

De acordo com a Coordenação de Imunização, a UBS Josué Marques da Silva, da Zona Leste, não terá atendimento durante o Dia D.

Desde o dia 29 de junho, a vacinação contra a gripe influenza está liberada para toda a população. A vacina é a principal forma de prevenção contra casos graves, internações e óbitos causados pelo vírus influenza.

Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí