UBSs abrem neste sábado para o Dia D de vacinação contra a gripe influenza

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A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Paranavaí, por meio da Coordenação de Imunização, realizará neste sábado (11) o Dia D de vacinação contra a gripe influenza. 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas, das 8h às 14h, para aplicação da vacina contra a influenza e das vacinas de rotina.
Estarão abertas as Unidades Básicas de Saúde:
- UBS Maria Miglioranza Bogoni (Centro)
- UBS Celso Sawao Konda (Vila Operária)
- UBS Ivo Pierin (Três Conjuntos)
- UBS Ady Zacarkin (Chácara Jaraguá)
- UBS Ivo Ferreira Cardoso (Jardim Panorama)
- UBS Geraldo Longo (Jardim Maringá)
- UBS Jair Roberto de Lima (Jardim Morumbi)
- UBS Terezinha Buttgen Back (Distrito de Graciosa)
- UBS Vereador Delcides Pomin (Jardim Monte Cristo)
- UBS Dr. Gerson Caliani (Jardim Campo Belo)
- UBS Jardim São Jorge I
- UBS Willy Geraldo Brandalise (Jardim São Jorge II - Coloninha)
- UBS Vereador Pedro Odair Marucci (Distrito de Sumaré)
Nessas unidades, serão ofertadas a vacina contra a influenza e as vacinas de rotina previstas no calendário nacional de imunização.
A UBS Cesar Henrique de Lucena Penha, do Jardim Ouro Branco, também atenderá no sábado, das 8h às 14h, exclusivamente para aplicação da vacina contra a gripe influenza em adultos. Nesta unidade não haverá vacinação de rotina.
De acordo com a Coordenação de Imunização, a UBS Josué Marques da Silva, da Zona Leste, não terá atendimento durante o Dia D.
Desde o dia 29 de junho, a vacinação contra a gripe influenza está liberada para toda a população. A vacina é a principal forma de prevenção contra casos graves, internações e óbitos causados pelo vírus influenza.
Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação.
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí