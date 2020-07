Vacina contra gripe estará liberada para população em geral a partir desta quarta-feira

Com o fim do prazo para imunização dos grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, a partir desta quarta-feira, dia 1º, as doses remanescentes da vacina estarão liberadas para a população em geral. Em Paranavaí, 7.380 doses ainda estão disponíveis e estarão distribuídas nas salas de vacina do município a partir desta quarta.

“A vacina é contra a gripe, mas neste momento de pandemia de Coronavírus que estamos vivendo, é importante que o máximo de pessoas estejam imunizadas para que possamos diminuir a necessidade de atendimentos nos serviços de saúde durante o inverno. Muitos municípios já estão sofrendo com superlotação dos leitos de UTI e, neste momento, quando mais imunidade pudermos adquirir, melhor”, destaca a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Para ser imunizado, basta procurar uma das salas de vacina do município que ficam nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), portando a Carteira de Vacinação e um documento pessoal com foto. As salas de vacina ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

Lembrando que a salas de vacina da UBS Centro e da UBS São Jorge estão fechadas por tempo indeterminado. A UBS Centro é a unidade de referência para atendimento de casos suspeitos de Covid-19 em Paranavaí e as equipes de UBS São Jorge estão dando apoio nestes atendimentos. Os pacientes referenciados nas duas unidades podem procurar outro posto de saúde mais próximo de sua casa para serem vacinados.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí