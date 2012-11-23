Vacinação antirrábica será realizada em cães e gatos no distrito de Graciosa na sexta-feira

O Departamento de Zoonoses e Bem-Estar Animal, vinculado à Vigilância em Saúde do município, realizará, na sexta-feira (10), uma ação de vacinação antirrábica para cães e gatos no distrito de Graciosa. A imunização acontecerá das 9h às 12h, no estacionamento do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Nossa Senhora do Carmo.

Segundo o Departamento, a vacina é fundamental para manter os animais domésticos protegidos contra a raiva. "A vacina é importante para manter os animais domésticos seguros contra a raiva. Também é uma forma de proteger a família, tendo em vista que a raiva é uma zoonose fatal tanto para os animais quanto para os seres humanos", afirmou a fiscal da Vigilância em Saúde, Ingredi Viturino.

Ainda de acordo com o Departamento, os tutores devem levar os cães com guia e coleira. Os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas ou outros recipientes seguros, para evitar fugas e garantir a segurança durante o atendimento.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí