Vacinação contra a gripe será liberada para toda a população a partir de 29 de junho

A vacinação contra a gripe será liberada para toda a população a partir de segunda-feira (29) em Paranavaí. A liberação para o público em geral foi assinada nesta quinta-feira (18) pelo secretário de Estado da Saúde, César Neves, e pelo presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), Fabio de Mello.

Até então, a campanha estava direcionada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como crianças, idosos, gestantes, trabalhadores da saúde, professores e pessoas com comorbidades, entre outros.

Os dados mais recentes do município, repassados pela coordenadora de imunização, Grazieli Neves Barbaço, apontam 73,5% de cobertura vacinal entre gestantes, 65% entre crianças de até seis anos e 53% entre idosos. Considerando todos os grupos prioritários, a cobertura vacinal em Paranavaí está em cerca de 42%.

“A vacinação contra a gripe já está acontecendo desde o início da campanha, em 28 de março, nas unidades de saúde. A abertura para toda a população permite que mais pessoas possam se proteger contra as complicações da doença”, afirmou Grazieli Neves Barbaço.

Ela acrescentou que a participação dos grupos prioritários ainda é importante. “As pessoas desses grupos que ainda não se vacinaram devem procurar a unidade de saúde mais próxima para receber a dose”, disse.

DADOS DO PARANÁ - Dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que o Paraná registra 1.635 casos e 100 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada por influenza até a Semana Epidemiológica 23/2026. A maior parte das mortes ocorreu entre idosos.

A vacina contra a gripe é uma das principais formas de prevenção contra casos graves, internações e óbitos causados pelo vírus influenza. Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação e carteira de vacinação.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí