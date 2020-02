Conhecida como a terra das cachoeiras gigantes, Prudentópolis, a 207 quilômetros de Curitiba, possui mais de 100 quedas d’água, que variam entre 80 a quase 200 metros de altura. Com mais de 50 mil habitantes, a cidade também se destaca pela presença da comunidade ucraniana (70% da população) e na produção de feijão-preto, mel e cracóvia - um tipo de salame feito de carne suína. Os rios São João, dos Patos e Ivaí formam as mais de cem cachoeiras da cidade.

Salto São Franciso





Monumento Natural Salto São João

Fica em meio de uma floresta de araucárias bem preservada, tem 84 metros de altura e segue pelo Rio São João. É administrado pelo Instituto Água e Terra (antigo IAP), em parceria com a Prefeitura de Prudentópolis. O local possui estacionamento com capacidade para 54 veículos leves e quatro ônibus, centro de visitantes de 453 metros quadrados, com anfiteatro, banheiros, lanchonete e espaço para comércio.

Salto Sete

Fica em área particular administrada pela empresa Salto Sete Adventure Park. Sua queda possui 77 metros de altura e está inserido no Cânion do Rio dos Patos e formado por um pequeno rio afluente. É uma das mais recentes cachoeiras descobertas e exploradas turisticamente. No local existem várias trilhas, rios e cachoeiras próprias para banho, além de atividades radicais como o rapel. Oferece também infraestrutura para visitantes.

Salto São Sebastião / Salto Mlot

Os Saltos São Sebastião e Mlot estão um em frente ao outro, formando uma paisagem de beleza ímpar. As cachoeiras estão dentro de área particular da família Kapuchinski. Com pouco volume d’água, o Salto São Sebastião possui 126 metros e é o local mais procurado para a prática de rapel e propício à prática de canyoning. Na cabeceira do salto é possível visualizar o Salto Mlot, com 110 metros de altura e também com pouco volume de água. Chega-se à cabeça do salto por uma trilha de nível médio.

RPPN Ninho do Corvo

A Reserva Particular do Patrimônio Natural Ninho do Corvo possui uma área de 10,55 hectares de preservação permanente. Existem 8 quedas d’água dentro da área sendo que algumas estão abertas à visitação pública e outras somente com visitas agendadas e guiadas.

Salto Barão do Rio Branco

Situado no Rio dos Patos, é um dos saltos mais procurados para visitação. Com 64 metros de altura e significativo volume d’água, é utilizado para a geração de energia elétrica através de uma PCH (Pequena Central Hidrelétrica).



Salto Manduri

É o mais próximo da cidade e fica localizado em área particular Recanto Rickli. Conhecido popularmente por Salto Rickli, possui 32 metros de altura e aproximadamente 100 metros de largura, sendo o mais extenso dos saltos.

Fonte: Agência Estadual de Notícias