ACP bate o Batel e conquista primeira vitória na Segundona

Postar no X
Na tarde deste domingo (22/3), o ACP conquistou a primeira vitória na Segundona Sanepar 2026 ao derrotar o Batel, por 2×1, no Waldemiro Wagner, pela quarta rodada da competição.
Os gols foram marcados no segundo tempo. Victor Hugo abriu o placar para o Vermelhinho, Majela deixou tudo igual para o Lobo de Guarapuava, mas, nos instantes finais, João Nascimento marcou o gol da vitória dos donos da casa.
Com o resultado, o ACP somou o primeiros três pontos na competição, mas segue na lanterna. O Batel, por sua vez, estacionou nos três pontos e está na nona posição, também na zona de rebaixamento.
O jogo
Em um primeiro tempo aberto, o Batel foi o primeiro a assustar. Aos sete, Dias ficou com a sobra dentro da área, de frente para o gol, mas isolou.
Pressionado no campeonato, o ACP respondeu aos 14′. Davi encheu o pé no ângulo e Diego Cardoso espalmou. Aos 24′, foi a vez de Thiago Ribeiro, sozinho, cabecear por cima do gol.
O Vermelhinho seguiu mais próximo do gol no segundo tempo, empurrando o adversário para o campo defensivo. Até que aos 16′, Davi cruzou na medida e Victor Hugo, de primeira, acertou o cantinho. 1×0.
A desvantagem não desanimou o Batel, que reagiu de imediato. Após jogada pelo lado esquerdo, a defesa não conseguiu afastar e Majela finalizou no contrapé do goleiro. 1×1.
No abafa, os donos da casa quase recuperaram a vantagem na reta final. Aos 41′, após cobrança de escanteio, Yago testou forte e exigiu grande defesa de Diego Cardoso.
Mas foi nos últimos segundos que o ACP pôde comemorar a primeira vitória na competição. Aos 50′, Victor Hugo levantou na área, João Nascimento se antecipou ao goleiro e cabeceou para o fundo da rede. 2×1, placar final.
Outros Jogos
Os demais jogos da rodada tiveram os seguintes resultados:
Rio Branco 0x0 Paraná Clube
Laranja Mecânica 1x0 Patriotas
Nacional 1x1 Araucária
Prudentópolis 0x0 Toledo
Agenda
Na próxima rodada, o ACP encara o Prudentópolis, no domingo (29), às 16h, no Waldemiro Wagner. Já o Batel volta a campo diante do Paraná Clube, também no domingo, às 16h, no Waldomiro Gelinski.
Fonte: Federação Paranaense de Futebol