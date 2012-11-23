ACP bate o Paraná Clube nos pênaltis e conquista a Segundona Sanepar

Após empate sem gols no tempo normal, o ACP venceu o Paraná Clube nos pênaltis (4 a 2), na tarde deste sábado (6), na Vila Capanema, na decisão da Segundona Sanepar 2026.

A partida de ida havia terminado em empate por 1 a 1, no Felipão. Com isso, a decisão veio aberta para a capital. Nas penalidades máximas, brilhou a estrela do goleiro Matheus, que entrou na vaga de Tanaka apenas para as penalidades máximas e fez duas defesas.

Os defensores Eltinho e Thiago Dombroski desperdiçaram pelo lado paranista, enquanto Miguel, Gui Sales, Breno e Galeguinho marcaram os gols do título do Vermelhinho.

O jogo

Com o empate na ida e o cenário totalmente aberto, a partida entre Paraná e ACP começou em alta rotação e com o clima quente na Vila Capanema. Com cara de final, o duelo era truncado, nervoso e movimentado.

Apesar das tentativas do time da casa de controlar as ações, o Vermelhinho assustou primeiro. Aos 11 minutos, Cirilo acionou Victor Hugo, que avançou e acertou o travessão do goleiro Juliano. O Tricolor tentou responder aos 14, em chute bloqueado de Ruan Lima.

Aos 28, Bruno Dip cruzou e João Felipe cabeceou para fora em mais uma boa chance. A etapa inicial ainda terminou com dois cartões para o ACP, mas com poucas chances de ambos os lados. Empurrado pela torcida, o Paraná voltou pressionando no segundo tempo.

Aos 5, Elvis bateu e o goleiro Tanaka defendeu com segurança. Aos 16, Samuel recebeu em velocidade, mas novamente Tanaka saiu para salvar. O tempo passava e a tensão crescia na Vila. Aos 27, Lucão girou bonito na área e o goleiro espalmou para escanteio.

Aos 39, Fernando recebeu o segundo amarelo após falta em João Felipe e deixou os visitantes com um a menos. Aos 52, Ferreira parou um contra-ataque mortal do ACP e também foi expulso, com a decisão indo para os pênaltis.

Aí, brilhou a estrela do goleiro Matheus, que entrou nos acréscimos de jogo na vaga de Tanaka apenas para as cobranças de penalidades. Ele defendeu as cobranças de Eltinho e Dombroski e garantiu o título para o time do interior.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol