ACP bate Prudentópolis e respira na Segundona Sanepar

O ACP venceu o Prudentópolis por 2 a 1, na tarde deste domingo (29), no Felipão, em duelo válido pela 5ª rodada da Segundona Sanepar.
Os gols do time da casa foram marcados pelos atacantes Andriw e Gui Sales, enquanto o lateral Matheus anotou para a equipe visitante.
Com o triunfo, o Vermelhinho emenda a segunda vitória seguida na disputa, chega a seis pontos e deixa a zona de rebaixamento. Já o Prudentópolis segue com quatro pontos e entra na área da degola.
O jogo
O ACP começou a partida buscando o ataque Aos 7 minutos do primeiro tempo, Andriw recebeu em velocidade pela direita, invadiu a área e cruzou para Gui Sales, na pequena área, isolar e perder grande oportunidade.
Aos 10, Davi recebeu pela esquerda e soltou uma pancada, exigindo uma importante defesa do goleiro Edson, que espalmou para escanteio.
O Prudentópolis deu o troco e chegou com muito perigo aos 23, quando Matheus cruzou com perfeição e Jonatha ganhou da zaga para cabecear no travessão. O Vermelinho pressionou bastante antes do intervalo tentando abrir o placar.
Aos 40, após bate e rebate na área adversária, Victor Hugo foi travado na hora de mandar para as redes. Um minuto depois, a pressão surtiu efeito. Andriw recebeu na área, dominou, girou e bateu forte para abrir o placar no Estádio Felipão.
Logo no primeiro minuto da etapa final, entretanto, o Prudentópolis deixou tudo igual. Após cruzamento na área, Matheus fechou no segundo pau para mandar de cabeça para o fundo da rede.
O ACP partiu imediatamente para o ataque. Aos 4 minutos, Fernando recebeu dentro da área e finalizou, mas a bola desviou na zaga adversária e saiu por escanteio. Aos 15, foi a vez de Gui Sales sair na cara do gol e parar em Edson.
Aos 21, novamente Edson fez uma difícil defesa após chute de Fernando. A pressão do Vermelinho só aumentava. Aos 24, Gui Sales foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança e fez o gol que definiu a vitória do ACP.
Outros Jogos
Os demais jogos da rodada tiveram os seguintes resultados:
Patriotas 2x0 Nacional
Batel 1x1 Paraná Clube
Toledo 1x2 Laranja Mecânica
Rio Branco 6x6 Araucária
Agenda
O ACP volta a campo contra o Rio Branco, no próximo domingo (5), às 15h30, no Gigante Itiberê. Já o Prudentópolis recebe o Laranja Mecânica, sábado (4), às 15h30, no Newton Agibert.
Fonte: Federação Paranaense de Futebol