ACP busca empate com gol nos acréscimos contra o Iguaçu

Iguaçu e ACP ficaram no empate em 1×1, neste domingo (1/6), no Estádio Anchioto Pereira, em União da Vitória, pela oitava rodada da Segundona Sanepar 2025. A Pantera do Vale estava vencendo o jogo por 1×0 com gol de Maikon até os acréscimos, quando o ACP empatou a partida com Riquelme.

Mesmo com um ponto conquistado, o Iguaçu deixa a lanterna da competição e entra no G8 por conta dos gols pró, já que está empatado com o mesmo número de pontos que Toledo e PSTC. A próxima partida do Iguaçu é contra o Foz, no estádio ABC. A Pantera luta para permanecer na Segundona e se classificar para a próxima fase.

O ACP, já classificado, enfrenta o PSTC, em casa, no estádio Waldemiro Wagner. Todos os jogos da rodada serão disputados no sábado (7/6), às 15h30.

O jogo

A partida iniciou sem grandes chances. As duas equipes entraram em um ritmo mais lento e os ataques pouco fizeram no começo do jogo. O primeiro chute ao gol, saiu aos 13′, pelo lado do ACP, Luiz Fernando chutou e o goleiro Prezzi defendeu.

A partir dos 30’, os ataques acordaram e produziram mais. Aos 30’, Gleidson achou bom passe para Dayvid, que soltou o pé e o goleiro Prezzi defendeu novamente. O Iguaçu respondeu na sequência, em chute de Júlio, que desviou e passou perto.

Na reta final da primeira etapa, as duas melhores chances até então. Em falta pelo lado direito, Jonas cobrou e Prezzi fez outra boa defesa. Enquanto o Iguaçu chegou com perigo em cruzamento de Flávio Renê pelo lado esquerdo, que Gustavo cabeceou e Matheus fez uma grande defesa.

Na volta para o segundo tempo, Prezzi já começou trabalhando mais uma vez. O goleiro do Iguaçu fez grande defesa em chute de Dudu logo aos 4’. Porém, após esse lance, a partida ficou morna, com poucas chances.

Contudo, aos 26′, enfim o gol saiu, com Maikon tirando o zero do placar. Em cobrança de falta, Morassi cruzou na área e Maikon cabeceou no canto para fazer 1×0 para o Iguaçu. Depois do gol o ACP tentou responder, com Riquelme, que tirou a marcação e chutou com perigo.

Mas foi o Iguaçu que ficou mais próximo de ampliar do que o ACP empatar. Aos 41’, Júlio cobrou falta no travessão e quase fez o segundo. Porém, na reta final, quando o Iguaçu encaminhava a vitória, o zagueiro Manzoli foi pro ataque, finalizou, o goleiro Prezzi deu rebote e Riquelme aproveitou para empatar a partida. Final de jogo, empate em 1×1.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol