ACP e Paraná abrem a final da Segundona Sanepar com um empate

O título da Segundona Sanepar 2026 está em aberto. Neste sábado (30), ACP e Paraná abriram a decisão com um empate, em 1×1, no Waldemiro Wagner. O Tricolor abriu o placar com Thiaguinho, no primeiro tempo, mas Cirilo deixou tudo igual para o Vermelhinho na etapa final. Com o resultado, os dois times precisam de uma vitória simples na partida de volta para ficar com a taça. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O jogo

A final começou tensa e estudada no Noroeste do Estado. Os dois times adotaram posturas cautelosas para não ceder espaços ao adversário.

A primeira boa chance veio apenas aos 20 minutos. Após vacilo do goleiro Juliano e do zagueiro Santana, a bola se ofereceu a Cirilo, mas Dombroski desarmou o atacante na hora do arremate. Pouco depois, aos 26′, Ruan Lima pegou a sobra de uma cobrança de falta, mas finalizou mal e desperdiçou.

Melhor no jogo, o Tricolor viu o cenário se complicar aos 36′, quando Daniel Cruz levantou demais a perna e foi expulso. Mesmo assim, o time seguiu bem postado e mais próximo do gol.

Aos 47′, Ruan Lima recebeu livre na entrada da área, mas chutou ao lado da trave. Pouco depois, João Felipe acertou a trave em cobrança de falta. Até que aos 51, Thiaguinho puxou contra-ataque, driblou o goleiro e completou para as redes. 1×0.

O ACP voltou melhor para a etapa final e buscou o empate logo no início. Aos quatro, de cabeça, Cirilo tirou do goleiro e deixou tudo igual na decisão. 1×1.

A partir daí, o ritmo diminuiu e os dois times diminuíram os espaços. Somente aos 30 minutos, em lance de bola parada, Dombroski cabeceou forte e César Tanaka fez grande defesa para salvar o Vermelhinho.

Na reta final, os times optaram por não se abrir e levar a decisão do título para o jogo de volta. Fim de jogo: 1×1.

Agenda

O jogo de volta será no próximo sábado (06/06), às 15h30, na Vila Capanema.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol