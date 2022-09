ACP empata com Grêmio Maringá

Em partida realizada na tarde deste domingo (11/9), o ACP empatou com a equipe do Grêmio Maringá pelo placar de 1 a 1. A partida foi válida pela quinta rodada da primeira fase da terceira divisão do Campeonato Paranaense de 2022 e foi realizada no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá.

O Grêmio saiu na frente com um gol de Alexandro aos 44 minutos do primeiro tempo. O ACP empatou aos 2 minutos do segundo tempo com gol de Mateus Freire.

O ACP ainda teve chance de virada quando Rodriguinho cobrou um pênalti no canto direito do goleiro Eugênio, que defendeu.

Na próxima rodada o ACP enfrentará a Portuguesa Londrinense. A partida será na próxima quarta, dia 14/9, e será realizada no Estádio Mun. Dr. Waldemiro Wagner, em Paranavaí.