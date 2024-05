ACP empata com o Laranja Mecânica pela terceira rodada da Série B

Em partida realizada na tarde deste sábado (18/05), o ACP empatou com a equipe do Laranja Mecânica pelo placar de 0 a 0. A partida foi válida pela terceira rodada da primeira fase da segunda divisão do Campeonato Paranaense de 2024 e foi realizada no Estádio Municipal José Chiappin, o estádio dos Pássaros, em Arapongas.

O zagueiro Edimar do ACP foi expulso logo aos 17 minutos do primeiro tempo, fazendo o time jogar com um jogador a menos a maior parte da partida, o que valoriza o ponto obtido fora de casa.

Na próxima rodada o ACP receberá o Foz do Iguaçu. A partida será no próximo sábado, dia 25/05, as 16h e será disputada no Estádio Municipal Waldemiro Wagner, em Paranavaí.