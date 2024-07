ACP empata com o Paraná Clube pela nona rodada da Série B

Em partida realizada na manhã deste domingo (30/06), o ACP empatou com a equipe do Paraná Clube pelo placar de 1 a 1. A partida foi válida pela nona rodada da primeira fase da segunda divisão do Campeonato Paranaense de 2024 e foi realizada no Estádio Municipal Dr. Waldemiro Wagner, em Paranavaí.

No primeiro tempo, aos 11 minutos, Cristiano abriu o placar para o Paraná Clube. Aos 26 minutos, Madalena foi expulso, o que deixou o ACP com um jogador a menos até o final do jogo.

No segundo tempo, aos 23 minutos, Wendel Jr marca empatando para o ACP e decretando o placar final: ACP 1x1 Paraná Clube.

Com este empate, o ACP chegou aos 16 pontos e, junto com os demais resultados, terminou a primeira fase em quarto lugar.



Classificação após nona rodada





Na próxima rodada, jogo de ida das semifinais, o ACP receberá o Rio Branco, que terminou a primeira fase em primeiro lugar, no Estádio Municipal Dr. Waldemiro Wagner. A partida será realizada no próximo domingo, dia 7/7, as 11h.