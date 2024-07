ACP empata com o Rio Branco na primeira partida das semifinais da Série B

Em partida realizada na manhã deste domingo (07/07), o ACP empatou com a equipe do Rio Branco pelo placar de 1 a 1. A partida foi o jogo de ida da fase semifinal da segunda divisão do Campeonato Paranaense de 2024 e foi realizada no Estádio Municipal Dr. Waldemiro Wagner, em Paranavaí.

No primeiro tempo, aos 26 minutos, Dudu abriu o placar para o ACP.

No segundo tempo, aos 24 minutos Caio foi expulso, o que deixou o ACP com um jogador a menos até o final do jogo. Aos 40 minutos, Bryam marcou empatando para o Rio Branco, decretando o placar final: ACP 1x1 Rio Branco.

Com este empate, o ACP precisa vencer o Rio Branco na próxima partida para se classificar para as finais. A partida será no próximo sábado, dia 13/07, as 16h00 e será disputada no Estádio Gigante do Itiberê, em Paranaguá.