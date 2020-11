ACP enfrenta o Cambé neste sábado no Waldemiro Wagner

Após uma vitória por 6 a 0 contra a Portuguesa Londrinense em casa, o vermelhinho entra em campo novamente neste sábado (28/11), pela 1º fase do segundo turno do Campeonato Paranaense da Série C. O time de Rafael Souza pega o Cambé no estádio Waldemiro Wagner às 15h30min.

De acordo com o Técnico Rafael Souza, a partida deste sábado é importante para o clube, que se ganhar garante matematicamente a classificação.

"Respeito ao adversário, sabemos que a situação na tabela do Cambé não reflete a boa equipe que eles tem. Nosso time melhorou, e sabe da responsabilidade sobre o jogo, pois se vencermos garantimos matematicamente a classificação", disse Rafael.

O ACP segue liderando grupo A com 9 pontos, seguido pela Portuguesa com 4, S.C Campo Mourão com 2 e C.A Cambé com 1 ponto apenas. Além de liderar o grupo A o vermelhinho ainda é líder do grupo geral com 9 pontos, seguido pelo Verê com 6, A. Portuguesa Londrinense com 4, A. Iguaçú com 3, SC Campo Mourão com 2, Cambé com 1, e na lanterninha do campeonato tem o Grecal com nenhum ponto ganho no campeonato.

Para a próxima partida o ACP entrará em campo com o mesmo time que ganhou da Portuguesa, sem nenhuma mudança. O jogo será transmitido ao vivo pelo Canal da TV ACP no Youtube.

Fonte: Assessoria Atlético Clube Paranavaí