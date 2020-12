ACP enfrenta o Iguaçú pela Semifinal do Campeonato

Nesta quarta-feira (9/12), o vermelhinho tem mais um jogo super importante pela frente. Já seguindo para a reta final do campeonato, o ACP enfrenta fora de casa o A.A Iguaçu pelas semifinais do Paranaense de Futebol da Série C.

O primeiro jogo será na casa do adversário, no estádio Municipal Antiocho Pereira, em União da Vitória, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do clube.

Os outros dois semifinalistas do campeonato são S.C Campo Mourão (Mamborê), e Verê FC, que também se enfrentam nesta quarta-feira.

De acordo com o Técnico Rafael Souza, agora é reta final, foco, e muito trabalho. "Agora é foco total, decisão, iremos observar o adversário para que possamos fazer um ótima partida. Fizemos um campeonato muito bom até aqui, mas cada jogo é diferente. Mesmo fazendo uma ótima campanha, isso não nos da título nenhum. Temos que trabalhar esta semana para que possamos realizar uma bela partida fora de casa, e no domingo tentar conseguir o acesso a série B", disse Rafael.

A segunda partida da semifinal para o vermelhinho esta marcada para o próximo domingo (13/12) em Paranavaí no estádio Waldemiro Wagner, as 15h30min.

Fonte: Assessoria Atlético Clube Paranavaí