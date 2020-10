ACP está com 80% de elenco formado para disputa do Campeonato Paranaense Série C

O Atlético Clube Paranavaí (ACP) esta se preparando para disputar a Série C do Campeonato paranaense de Futebol, e a preparação esta sendo intensa para os atletas.

Os treinos estão acontecendo em dois períodos com o auxílio da comissão técnica toda da cidade formada pelos professores Elifas (auxiliar técnico), Danilo e Otavio (preparação física) e Teneflay (preparador de goleiros), contando ainda com Dário como mordomo. A parte física (Academia MG) e técnica (estádio) vem sendo desenvolvida pela comissão técnica, já a parte tática acontece após as 17h no estádio Waldemiro Wagner, a noite em campos de society iluminados, e aos sábados através de jogos treinos com o técnico Rafael de Souza.

De acordo com o técnico Rafael de Souza, o elenco já está 80% definido para a disputa do campeonato paranaense. Existe uma mescla de jogadores experientes com os jovens talentos da cidade e região que irão formar o elenco do time para esta temporada.

“Temos muitos nomes conhecidos com passagens pelo ACP em anos anteriores como: Mim (goleiro), Guilherme (goleiro), Marcio (Capita), Dada, Asa, Edinaldo, Silvinho, Felipe, Léo, Welker, Elvis e Rilber (campeão em 2007), são a base do time. Edgard, Everton e Gustavo Brescancin, destaques do amador da região também estão integrados ao plantel que conta ainda com jovens promessas como: Nícolas, Pelezinho, Jhow, Ricardinho, Gruh, Gabriel, Jean, Matheus Dale, Diogo, Alemão e Cristiano, e ainda compõe o elenco o goleiro Farias que veio junto com a parceira do Balsas do Maranhão”, disse o técnico.

Segundo Rafael, a disputa desse ano não será fácil, mas o elenco está se encaixando bem, e segundo ele, o time estará totalmente pronto para o campeonato.

“Ao contrário do que todos pensam, a terceira divisão não será fácil, haja visto que iniciará em um período onde praticamente não haverá competições, e muitas equipes poderão usar jogadores da primeira e segunda divisão. Outro indicador de força da competição é o fato de que algumas equipes estão fazendo parcerias com empresários de fora do estado e trazendo times montados para brigar pelo título. Apostamos na força da camisa, na experiência e entrosamento dos nossos jogadores e o fator casa, jogar no Waldemiro Wagner as 15:30 não será fácil para os adversários”, disse Rafael.

ACP vence mais um jogo treino no Waldemiro Wagner

Neste sábado (10/10), o Atlético Clube Paranavaí (ACP), em preparação para o Campeonato Paranaense Série C, realizou mais um jogo treino no estádio Dr. Waldemiro Wagner. Desta vez a partida foi contra a equipe de Paraíso do Norte,Ferraz Tur FC, e o vermelhinho ganhou por 5 a 0. Os gols foram marcados por Léo (02), Rilber (pênalti) Ednaldo (falta) e Gabriel.

Fonte: Assessoria Atlético Clube Paranavaí