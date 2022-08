O Atlético Clube Paranavaí (ACP) começou neste domingo (21/08) a sua trajetória no Campeonato Paranaense da Série C deste ano enfrentando a equipe do CA Cambé.

A partida aconteceu no Estádio Municipal Doutor Waldemiro Wagner e terminou empatada sem gols.

O ACP folga na próxima rodada. A próxima partida será realizada no dia 31 de agosto contra o Nacional de Rolândia, será válida pela terceira rodada e será disputada no Estádio Municipal Érich Georg, em Rolândia.