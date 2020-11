ACP estreia com vitória no Campeonato Paranaense Série C

O Atlético Clube Paranavaí começou o campeonato com uma vitória em casa. O time venceu o Campo Mourão por 2 a 1 no Waldemiro Wagner e conquistou os primeiros três pontos na competição.

O técnico Rafael Souza escalou para a partida os atletas Mi, Marcio, Hiago, Vitor, Welker, Sandro, Ricardinho, Léo, Asa, Victor e Rilber. No segundo tempo o técnico realizou algumas mudanças e colocou para jogar os atletas Edgar, Ednaldo, e Welton.

De acordo com o técnico, o time saiu com uma vitória, mas precisa evoluir na competição, não foi um bom jogo, mas uma vitória já da um ar de tranquilidade no início do campeonato.

"Sabemos que ainda tem muito campeonato pela frente, e muito embora seja um time experiente, sentiram a estreia hoje, por isso sentimos dificuldade de sair para o jogo. Foram belas jogadas, e a vitória é importante, uma vitória de raça, dedicação e agora é focar nos trabalhos por que no domingo tem mais uma rodada do campeonato", disse o técnico.

O ACP volta a campo o próximo domingo (22/11) pela segunda rodada jogando fora de casa contra o Cambé. O jogo será transmitido ao vivo pela página oficial do vermelhinho a partir das 15h30.

Fonte: Assessoria de imprensa ACP