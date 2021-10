ACP faz estreia no campeonato em casa contra o Foz neste sábado

O Atlético Clube Paranavaí (ACP) começa neste sábado (2/10) a sua trajetória no Campeonato Paranaense da Série C deste ano e em casa enfrenta a equipe do Foz do Iguaçú Futebol Clube.

O vermelhinho do fim da linha, como é carinhosamente conhecido pela torcida, entra em campo no Estádio Municipal Dr. Waldemiro Wagner, às 15h30min, horário de Brasília.

Segundo o técnico Dudu Sales, a expectativa para a estreia é a melhor possível, já que o time vem realizando um trabalho há um bom tempo, encaixando peças e treinando forte.

“Nós estamos preparados para a partida. Trabalhamos muito para chegar até aqui, e agora é colocar em prática tudo o que foi trabalhado durante esses meses de preparo”, disse Dudu.

Este ano, como no ano passado, os jogos do Campeonato Paranaense da Série C não terá publico, por isso o ACP fará a transmissão pelo seu canal do Youtube da ACP TV, com transmissão começando as 15h.

Fonte: Assessoria ACP