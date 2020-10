ACP fecha parceria importante para o início do campeonato

O Atlético Clube Paranavaí fechou mais uma grande parceria para esta temporada. O laboratório Pasteur agora é parceiro do clube para o campeonato, e fará todos os exames de covid-19 dos atletas e comissão técnica, já que este ano o exame é obrigatório para todos devido ao Coronavirus.

De acordo com Jair Souza, um dos investidores do clube, é um grande avanço para o ACP, já que o momento é de extrema dificuldade também para as equipes de futebol por conta da pandemia.

“É uma parceria importante para o clube, queremos agradecer ao doutor Eduardo, e o Bruno, que foram solícitos conosco, o Pasteur é um laboratório que irá completar 40 anos, sempre prestando um trabalho de excelência, não só em Paranavaí mas como em toda a região, que agora, junto conosco, irão fazer história nesta temporada com o time. O laboratório irá nos auxiliar quanto aos exames do Covid-19, já que a Federação Paranaense pediu que toda equipe técnica e integrantes da comissão apresentem os exames obrigatoriamente antes de cada partida”, disse Jair.

O vermelhinho entra em campo no próximo dia 18 de Novembro contra a equipe do A.C Campo Mourão em casa. O jogo será sem torcida, por conta da pandemia, e será transmitido nas redes oficiais do clube.

Fonte: Assessoria de Imprensa Atlético Clube Paranavaí