ACP firma mais uma parceria de sucesso para o início do Campeonato Paranaense Série C

O Atlético Clube Paranavaí firmou outra grande parceria para o campeonato Paranaense Série C deste ano. Agora a Farmácia Ouro Branco também é parceira do vermelhinho. A parceria foi firmada na última semana pelo investidor do clube Jair Souza juntamente com o presidente Chicão, e um dos sócios proprietários da farmácia Gustavo Demizu.

De acordo com Gustavo, o esporte é importante para o crescimento da cidade, já que o clube tem um história no futebol de glórias e alegrias.

“O nosso intuito é ajudar o time da cidade. Eu gosto de ir ao estádio, de ver o time da cidade jogar, de sentir o gosto de gritar ACP no campo. Acredito que quanto mais incentivarmos a volta do vermelhinho, mais a cidade tem a ganhar”, disse Gustavo.

A farmácia forneceu para o clube medicamentos para os atletas, anti-inflamatórios, medicamentos de primeiros socorros e vários outros itens relacionados a segurança dos atletas na competição.

Segundo o investidor Jair Souza, sócio proprietário da empresa JL Soccer, é uma parceria muito boa e construtiva para o clube para esta temporada.

“Queremos agradecer ao Gustavo que nos recebeu super bem, e a todos da farmácia Ouro Branco por essa grande parceria firmada. Acredito que neste momento difícil em que estamos passando essas parcerias são muito construtivas, já que o clube esta se reestruturando para voltar a elite do futebol Paranaense”, disse Jair.

O ACP faz sua estreia em casa contra o Campo Mourão na próxima quarta-feira (14), jogo que será transmitido ao vivo pela página oficial do vermelhinho.

Fonte: Assessoria de Imprensa ACP