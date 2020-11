ACP ganha mais uma e conquista mais 3 pontos importantes

O Atlético Clube Paranavaí venceu o time do Cambé fora de casa no Estádio José Garbelini por 2 a 0, e conquistou mais 3 pontos importantes para a competição. Os gols foram marcados por Welker e Rilber.

O técnico Rafael Souza começou a partida com Mim; Márcio, Hiago, Victor e Ricardinho; Asa, Vitor Batatais, Welker e Chimbinha; Léo e Rilber. O técnico ainda mexeu no time e colocou Kazão, Jhow, Edinaldo e Silvinho.



De acordo com o Técnico Rafael, o time se portou bem em campo, e o resultado da partida de hoje dá ao vermelhinho uma certa tranquilidade, porém, o momento é de focar 100% na próxima partida.

"Sabemos que terceira divisão é um jogo que predomina a vontade, hoje jogamos contra um excelente adversário. tivemos um primeiro tempo apático, com finalizações, mas o gol do Welker nos deu uma certa tranquilidade. No segundo tempo mechemos em algumas peças, encaixamos o time, e fizemos o segundo gol com o Rilber. Parabéns ao grupo, e agora é esquecer a liderança e pensar na portuguesa", disse Rafael.

O ACP segue na liderança do grupo A com 6 pontos, e seguida vem a Portuguesa Londrinense com 4, SC Campo Mourão com 1 ponto e na lanterna do grupo CA Cambé com nenhum ponto ganho. Já no grupo B o AA Iguaçu segue liderando com 3 pontos, em seguida vem o Verê FC com 3 pontos e o lanterna do grupo é o Grecal com nenhum ponto ganho na competição.

Na classificação geral o vermelhinho segue liderando com 6 pontos, em seguida vem a A. Portuguesa Londrinense com 4 pontos, em terceiro vem o AA Iguaçu com 3 pontos, seguido de perto pelo Verê FC também com 3 pontos, SC Campo Mourão com 1 ponto, o CA Cambé com nenhum ponto ganho, e na lanterna do campeonato o Grecal também com nenhum ponto ganho.

O vermelhinho volta a campo na próxima quarta-feira (25/11) contra a A.Portuguesa Londrinense pela terceira rodada do campeonato jogando em casa, jogo que será retransmitido pelas redes sociais do ACP.

Fonte: Assessoria Atlético Clube Paranavaí