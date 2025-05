ACP goleia Patriotas e salta na tabela da Segundona Sanepar

O Paranavaí venceu a segunda partida seguida e entrou na briga pelas primeiras posições na Segundona Sanepar. Neste sábado (17/5), o ACP venceu o Patriotas por 4 a 0, fazendo a festa da torcida presente no estádio Waldemiro Wagner.

O time do Noroeste teve uma grande exibição diante da equipe da capital, que iniciou a sexta rodada na vice-liderança. Dayvid, Cirilo, Riquelme e Jonas marcaram os gols.

Com o resultado, o ACP chegou a 10 pontos conquistados e agora aparece empatado com o próprio Patriotas e com o Batel, que empatou em 1 a 1 com o Toledo, também neste sábado (17/5). A sexta rodada da Segundona Sanepar prossegue neste domingo (18/5).

Gols e melhores momentos você confere na FPF TV no YouTube.

O jogo

O ACP controlou a posse de bola no início da partida, mas a marcação do Patriotas estava encaixada e não dava espaços ao adversário. O time visitante tentava levar perigo nos contra-ataques, mas também encontrava a defesa defesa do ACP bem posicionada.

A torcida do ACP comemorou pela primeira vez aos 25 minutos. Igor Gomes tocou de primeira para Cirilo, que disparou pelo meio, passou entre dois defensores e tocou para o meio da área. Dayvid vinha de trás e só teve o trabalho de mandar para a rede.

Quando o primeiro tempo já se encaminhava para o final, o time visitante levou perigo em dois chutes de fora da área, com Marcelinho e Caio Queiroz. Mas o goleiro Matheus se destacou com duas ótimas defesas.

Aos 42 minutos, o ACP esteve muito perto do segundo gol. Em cobrança de escanteio pelo direito, o zagueiro Manzoli ganhou pelo alto e cabeceou com força. Mas o goleiro Denison defendeu no reflexo e a bola ainda foi no travessão.

No começo do segundo tempo, o Patriotas acelerou o ritmo e apareceu com mais intensidade no ataque. Mas quem voltou a marcar foi o ACP. Aos 19 minutos, Miguel cruzou da direita, Cirilo apareceu livre na primeira trave e mandou de cabeça para o gol.

E não demorou para o ACP anotar o terceiro. Aos 30 minutos, em falha na saída de bola do Patriotas, Miguel tocou para Cirilo, que deu uma assistência perfeita para Riquelme. Livre pela direita, ele invadiu a área e tocou entre as pernas do goleiro.

O gol que fechou a goleada saiu já nos acréscimos. Aos 47 minutos, Riquelme puxou contra-ataque pela direita e tocou para Juan. Ele chegou antes do zagueiro Alemão e, dentro da área, rolou para Jonas, que anotou o quarto do ACP.

Agenda

O ACP volta a campo no dia 24 (sábado), às 15h30, contra o Nacional, novamente no Waldemiro Wagner. O Patriotas também jogará como mandante, no sábado (14), às 18h30, contra o Galo Maringá, no estádio Fernando Charbub Farah, em Paranaguá.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol