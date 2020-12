ACP perde o primeiro jogo das semifinais para o Iguaçu

O Atlético Clube Paranavaí perdeu a primeira partida das semifinais por 2x0 para o Iguaçu. A partida foi realizada nesta quarta-feira (9/12) em União da Vitória.

Com este resultado, o ACP precisará vencer por 3 ou mais gols de diferença se quiser se classificar para as finais e consequentemente, disputar a série B em 2021. Um placar de 2 gols de diferença levará a decisão para os pênaltis.

A segunda partida da semifinal para o vermelhinho esta marcada para o próximo domingo (13/12) em Paranavaí no estádio Waldemiro Wagner, as 15h30min. A partida terá transmissão pelas redes sociais do ACP.

Com informações do Diário do Noroeste e da Assessoria Atlético Clube Paranavaí