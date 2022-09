ACP perde para o Arapongas pela quarta rodada

Em partida realizada na tarde deste domingo (4/9), o ACP perdeu para a equipe do Arapongas pelo placar de 2 a 1. A partida foi válida pela quarta rodada da primeira fase da terceira divisão do Campeonato Paranaense de 2022 e foi realizada no Estádio Waldemiro Wagner. em Paranavaí.

Os gols do Arapongas foram marcados por Rodrigo aos 11 minutos do primeiro tempo e Diogo aos 11 minutos do segundo tempo. O ACP diminuiu num gol de pênalti marcado por Sílvio, aos 36 minutos do segundo tempo.

Na próxima rodada o ACP enfrentará o Grêmio Maringá. A partida será no próximo domingo, dia 11/9, e será realizada no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá.