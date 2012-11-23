ACP perde para o Araucária pela estreia do Paranaense

O Araucária venceu o ACP fora de casa por 2 a 1, na tarde deste domingo (1/3), no Estádio Felipão, e largou com triunfo na disputa da Segundona Sanepar.

Denner e Lucas marcaram os gols da vitória da equipe visitante, enquanto Gabriel anotou o gol de honra do time da casa.

O jogo

Mesmo atuando fora de casa, o Araucária não se intimidou e começou a partida criando as melhores oportunidades. Aos 8 minutos da etapa inicia, Miranda rabiscou dentro da grande área, mas foi travado pela zaga do ACP na hora da finalização.

Aos 12, novamente atacando pelo lado direito de ataque, Miranda recebeu, foi para a linha de fundo e cruzou para traz. Luquinhas, livre de marcação, bateu para grande defesa do goleiro Cesinha.

No lance seguinte, Walisson partiu pra cima do marcador, foi derrubado por Miguel Vera e a arbitragem marcou pênalti. O capitão Denner cobrou com categoria no ângulo e abriu o placar no estádio Felipão.

O ACP tentou responder aos 18, mas o chute de João Pedro saiu com perigo para fora da meta do goleiro Rafael.

A partir daí, a partida seguia bem disputada com um cenário definido: o Vermelhinho em busca do empate, enquanto os visitantes tentavam encontrar a oportunidade de um contra-ataque.

Aos 36, Edu Brito cruzou da esquerda e Rafael saiu da meta de maneira arrojada para se antecipar a João Pedro e salvar o Araucária. Aos 45, novamente João Pedro recebeu na grande área, girou, mas bateu em cima da marcação.

O ACP voltou pressionando ainda mais no segundo tempo. Aos 5 minutos, Gabriel bateu da entrada da área e assustou. O Araucária respondeu aos 10, em chute venenoso de Vinícius para fora.

A pressão do time da casa surtiu efeito aos 12 minutos. Em falha bizarra da zaga visitante, Gabriel roubou a bola na grande área, foi derrubado e sofreu pênalti. O próprio Gabriel foi para a cobrança e deixou tudo igual, 1 a 1.

Quando o Vermelhinho buscava a virada, no entanto, o Araucária voltou a ficar à frente do placar. Aos 20 minutos, Lucas recebeu cruzamento rasteiro na área, mandou para as redes e definiu a vitória do Araucária em ACP.

Agenda

O Araucária volta a campo no próximo sábado (7), às 15h30, contra o Toledo, fora de casa, no 14 de Dezembro. Já o ACP visita o Patriotas, domingo (8), às 16h, no Atílio Gionédis.

Fonte: Federação Paranaense de Futebol