ACP perde para o Laranja Mecânica pela Segundona

O Laranja Mecânica venceu o ACP por 2 a 0 neste domingo (19), no estádio Waldemiro Wagner, pela oitava rodada da Segundona Sanepar 2026. As duas equipes entraram em campo já classificadas para a segunda fase da competição.
Japa e Fabinho marcaram os gols da vitória dos visitantes no confronto. Com os resultados da rodada, o Laranja chegou aos 14 pontos e confirmou o terceiro lugar na primeira fase, com uma rodada para o fim. Já o ACP permanece na quarta colocação, com 10 pontos.
O jogo
A partida começou com o Laranja controlando mais a posse de bola, porém a primeira chegada de perigo foi do lado do ACP, aos 7’, com Zé Neto, que finalizou rasteiro para a defesa de Vinícius.
Logo depois, aos 12’, Anderson Tanque fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para Gui Sales, que chutou para fora, desperdiçando uma grande chance. Na sequência, aos 16’, o Laranja quase marcou em cobrança de escanteio, quando Diego, sozinho, cabeceou por cima do gol.
Aos 40’, o Laranja quase marcou, mas o goleiro Matheus fez uma defesa no susto, em chute desviado de Gabriel. Contudo, o gol da equipe visitante saiu aos 48’. Em boa jogada pela esquerda, Iruam cruzou para Perea, que disputou com o zagueiro e finalizou para defesa de Matheus, mas, no rebote, Japa aproveitou e chutou no canto para abrir o placar. 1×0.
Na volta do intervalo, o Vermelhinho teve uma grande chance de empatar. Em cruzamento na área, Gui Sales ajeitou de peito para Victor Hugo, que, cara a cara com o goleiro, perdeu a oportunidade.
E, se um lado não fez, o outro aproveitou. Aos 6’, erro na saída de bola do sistema defensivo do ACP: Fabinho roubou a bola, entrou na área e chutou cruzado para ampliar o marcador. 2×0.
Após o segundo gol, a partida ficou morna, sem grandes movimentações. O Laranja administrou o resultado e ficou mais fechado no sistema defensivo, enquanto o ACP tentava arriscar mais no ataque, mas sem eficiência. Placar final: 2×0 Laranja Mecânica.
Outros Jogos
Os demais jogos da rodada tiveram os seguintes resultados:
Araucária 0x1 Paraná Clube
Patriotas 2x1 Prudentópolis
Nacional 0x0 Batel
Toledo 0x0 Rio Branco
Agenda
As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (25), pela última rodada da primeira fase da Segundona Sanepar 2026. O ACP joga em casa, no Waldemiro Wagner, contra o Toledo, às 15h30. No mesmo horário, o Laranja Mecânica recebe o Nacional, no Estádio dos Pássaros, em Arapongas.
Fonte: Federação Paranaense de Futebol