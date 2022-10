ACP perde para o Nacional

Em partida realizada na tarde deste sábado (1º/10), o ACP perdeu para a equipe do Nacional pelo placar de 3 a 1. A partida foi válida pela terceira rodada do returno da primeira fase da terceira divisão do Campeonato Paranaense de 2022 e foi realizada no Estádio Mun. Waldemiro Wagner, em Paranavaí.

No primeiro tempo, num pênalti aos 4 minutos, Paulo Rogério abriu o placar para o Nacional.

No segundo tempo, a um minuto, Hulk empatou para o ACP. Aos 4 minutos Gabriel marca o segundo do Nacional e aos 35 minutos, João Pedro marcou o terceiro do Nacional. Placar final 3 a 1.

Na próxima rodada o ACP enfrentará o Arapongas. A partida será no próximo domingo, dia 9/10 e, apesar de ser mando do adversário, será realizada no Estádio Mun. Dr. Waldemiro Wagner, em Paranavaí.