ACP perde para o Patriotas pela oitava rodada da Série B

Em partida realizada na manhã deste domingo (23/06), o ACP perdeu para a equipe do Patriotas pelo placar de 3 a 0. A partida foi válida pela oitava rodada da primeira fase da segunda divisão do Campeonato Paranaense de 2024 e foi realizada no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo.

Devido ao empate entre Rio Branco e Nacional, a equipe do ACP decidiu poupar jogadores e entrou com um time misto já que se classificou antes mesmo de entrar em campo.

No primeiro tempo, aos 37 minutos Nascimento abriu o placar para o time da casa.

No segundo tempo, aos 22 minutos Sato cabeceou para a rede, aumentando o placar. Aos 34 minutos, Palácios marca decretando o placar final, Patriotas 3x0 ACP.

Com esta derrota o ACP se mantém com 16 pontos e, junto com os demais resultados, finalizou a rodada em quarto lugar, mas já com a vaga nas semi finais garantida.

Paraná Clube, Rio Branco, Patriotas e ACP já se classificaram para as semi finais. Grêmio Maringá já está rebaixado. Iguaçu e Apucarana tentam escapar do rebaixamento. Nacional, Laranja Mecânica e Foz do Iguaçu não tem mais chances nem de se classificar nem de serem rebaixados para a Série C em 2025.



Classificação após oitava rodada





Na próxima rodada o ACP receberá o Paraná Clube. A partida será no próximo domingo, dia 30/06, as 11h00 e será disputada no Estádio Municipal Dr. Waldemiro Wagner.