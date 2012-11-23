ACP perde para o Patriotas pela Segundona

Postar no X
O Patriotas conseguiu manter o 100% de aproveitamento na Segundona Sanepar. Na tarde deste domingo (8/3), o Jacaré bateu o ACP por 1 a 0, no Atílio Gionedis, em Campo Largo. Arisson, aproveitando rebote de cobrança de pênalti, marcou o único gol da partida, aos três minutos do segundo tempo.
Com o resultado, o Quadricolor chegou aos seis pontos e ocupa a segunda colocação, ficando atrás do Paraná pelo saldo de gols. Já o Vermelhinho ainda está zerado na classificação e ocupa a oitava posição.
O jogo
A partida começou com os donos da casa ficando mais com a bola, porém sem levar perigo. Com isso, o ACP teve a primeira grande oportunidade do jogo, quando Dudu recebeu cruzamento, ajeitou de cabeça e Léozinho chutou para boa defesa de Renan Rocha. Na sequência, o Patriotas teve sua primeira chance. Depois de cruzamento de João Amilton, Vini Ribeiro cabeceou e Cesar Tanaka conseguiu defender no reflexo.
Ao longo da primeira etapa, o Jacaré conseguiu estabelecer o domínio do jogo e teve mais chances de abrir o marcador. João Amilton cobrou falta próxima da entrada da área e mandou, com perigo, pela linha de fundo. Depois, Cristian arriscou de longe e mandou por cima da meta.
Logo no começo da segunda etapa, o Patriotas teve o lance que decidiu o jogo. Dionatan recebeu na área e, ao fazer o giro, sofreu um pisão de Luanderson. Pênalti marcado pelo árbitro. Na cobrança, Arisson parou em defesa de Cesar Tanaka, mas não desperdiçou no rebote e abriu o marcador aos três minutos. 1×0.
Com a forte chuva que caiu em Campo Largo, o jogo ficou mais travado, e as equipes arriscaram mais de fora da área. Caio Queiroz mandou de muito longe e assustou a meta de Cesar Tanaka. Por outro lado, Dudu Bueno arriscou da intermediária e quase empatou para o ACP.
Na reta final, o Vermelhinho ficou mais no campo de ataque e pressionou para tentar chegar ao empate. Entretanto, não conseguiu ter nenhuma grande oportunidade e a partida terminou com a vitória do Quadricolor.
Outros Jogos
Os demais jogos da rodada tiveram os seguintes resultados:
Paraná Clube 3x0 Laranja Mecânica
Batel 2x1 Rio Branco
Toledo 1x0 Araucária
Nacional 3x0 Prudentópolis
Agenda
Na terceira rodada da Segundona Sanepar, o Patriotas vai para o seu primeiro compromisso fora de casa, contra o Toledo, no 14 de Dezembro, no domingo (15), às 16h. Já o ACP entra em campo um dia antes, no sábado (14), às 15h30, contra o Paraná Clube, na Vila Capanema.
Fonte: Federação Paranaense de Futebol