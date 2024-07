ACP perde para o Rio Branco e é eliminado nas semifinais da Série B

Em partida realizada na tarde deste sábado (13/07), o ACP perdeu para a equipe do Rio Branco pelo placar de 3 a 2. A partida foi o retorno das semifinais da segunda divisão do Campeonato Paranaense de 2024 e foi realizada no Estádio Gigante do Itiberê, em Paranaguá.

No primeiro tempo, aos 20 minutos, Lídio abriu o placar para o Rio Branco. Aos 34 minutos, Bryam num contra ataque marca o segundo do Rio Branco. Aos 39 minutos, Wellington Tim marca diminuindo para o ACP.

No segundo tempo, aos 5 minutos, Caio Vieira marca o terceiro do Rio Branco. Aos 25 minutos, Lídio levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Rio Branco com um jogador a menos até o final do jogo. Aos 38 minutos, Orlando Jr marca e diminui para o ACP, decretando o placar final: Rio Branco 3x2 ACP.

Com esta derrota, o Rio Branco passa as finais e elimina o ACP. o Adversário do Rio Branco será o Paraná Clube, que na outra semifinal venceu o time do Patriotas por 3x0.