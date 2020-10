ACP realiza live de lançamento de camisa promocional do clube

Na próxima sexta-feira (16/10), a diretoria do Atlético Clube Paranavaí (ACP), irá realizar uma live para o lançamento da nova camisa promocional do time e dos uniformes de treino para a temporada de 2020.

Por conta da pandemia, o lançamento da camisa e dos uniformes será de forma online, transmitido pelo Facebook oficial do clube as 19h.

De acordo com um dos investidores do clube e sócio da empresa que administra o vermelhinho Leonardo Amaral, o lançamento irá ajudar muito o clube a reaver a segurança e confiança da torcida.



"O lançamento da camisa comemorativa " Na Luta pelo Resgate do Vermelhinho " é importante para a JL Soccer e para o ACP, a fim de reaver a confiança da torcida no clube, que infelizmente devido a más gestões do passado o clube perdeu sua credibilidade para com todos. Esperamos poder contar com a ajuda da torcida e da cidade, para que possamos fazer o ACP grande de novo", disse Leo.

Fonte: Assessoria Atlético Clube Paranavaí