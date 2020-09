ACP se sai bem em jogo treino e vence o Terra Rica por 5 a 1

O Atlético Clube de Paranavaí venceu em jogo treino nesse sábado (26/9) o Terra Rica, destaque do amador da região, pelo placar de 5 x 1 no Estádio Dr. Waldemiro Wagner. Diferente do meio de semana contra o Sub-20, esse jogo começou as 15h:30min, e teve dois tempos de 45 minutos cada com parada técnica, simulando a situação que o vermelhinho irá enfrentará no campeonato paranaense da terceira divisão.

O ACP demorou pouco tempo para se encontrar na partida, e na parada técnica, após alguns ajustes feitos pelo técnico Rafael de Souza, o time voltou melhor, e logo abriu o placar com um belo gol do jovem Nícolas, em seguida Rilber de cabeça fechou o placar do primeiro tempo.

No segundo tempo o técnico Rafael de Souza colocou Edgard no lugar de Gustavo e no primeiro lance Edgard (que já havia marcado contra o Maringá F.C) fez o terceiro, logo em seguida, em uma jogada ensaiada de falta com Rilber, Ednaldo fez um golaço. A partir daí Rafael trocou toda a equipe, Guilherme descontou para o Terra Rica em lance polêmico e o garoto Jhow que já havia sofrido o pênalti contra o sub-20, fechou o placar em 5 a 1 para o ACP.



O ACP entrou em campo com: Mim, Marcio, Gustavo, Silvio e Everton. Asa, Dada, Nícolas, Ednaldo, Léo e Rilber. No segundo tempo entraram o goleiro Farias, Gabriel, Matheus Dalli, Gruh e Diogo. Jean, Felipe, Ricardinho, Pelezinho, Jhow e Edgard. Detalhe que com exceção ao goleiro Farias e o atacante Edgard, todos os outros são oriundos da base do ACP.

Para o técnico Rafael de Souza, a equipe tem evoluído, e por isso tem conseguido bons resultados nas partidas de preparação.

“jogamos contra uma equipe muito forte, que é destaque do amador, que não se omitiu de jogar em nenhum momento, não deu pontapé. Sabíamos que o jogo pelo forte calor teria um aproveitamento de uns 60 minutos, depois o jogo se descaracteriza taticamente, e foi o que aconteceu. Nosso time tem evoluído muito, tem sido muito consistente, praticamente não correu riscos na partida”, disse Rafael.

Sobre reforços Rafael acredita que com mais uns 4 ou 5 atletas que vierem para jogar o time estará pronto para brigar pelo acesso.

“construímos um time muito bom taticamente, começamos a montar através de “modelação tática”, porém, como a terceira divisão acontecerá após o termino da segunda, muitos clubes vão investir pesado para o acesso, os próximos 50 dias até a competição serão muito importantes para a evolução física, tática, e técnica com a vinda de reforços, alguns atletas são esperados essa semana para passarem por avaliação, outros ainda aguardam algumas definições", ressalta Rafael.

O time se reapresenta nessa segunda feira dia 28 de setembro, as 17h no estádio Dr. Waldemiro Wagner. O gestor Jair de Souza esteve no estádio, gostou do que viu, e prometeu que essa semana devem chegar alguns atletas inclusive que pertencem a empresa composta por ele e pelo sócio Leonardo.

Fonte: Assessoria Atlético Clube Paranavaí