ACP vai a Rolândia enfrentar o Campo Mourão

O Atlético Clube Paranavaí enfrenta neste domingo (6/12) o S.C.Campo Mourão pela 3º rodada do Campeonato Paranaense de Futebol da Série C. O jogo será as 15h30min, no estádio Érich George em Rolândia.

O vermelhinho, já classificado para as semifinais do campeonato, realizou até aqui uma campanha com 100% de aproveitamento, com 5 jogos e 5 vitórias, se classificando com dois jogos de antecedência.

De acordo com o Técnico Rafael Souza, a expectativa é muito boa para a próxima partida, o time já esta classificado, mas, não irá abrir mão dos três pontos e da vitória.

"Queremos um bom resultado, mas a situação é diferente, garantimos a vantagem de decidir em casa, mas temos que ter a consciência de que quarta temos um jogo muito importante. Temos alguns desfalques por cartão, jogadores pendurados, estamos tentando montar o que tem de melhor, mas sem abrir mão do jogo, nosso intuito é sair de Rolândia com mais três pontos", disse o técnico.

A partida será transmitida pela TV ACP no Facebook oficial do clube.

Fonte: Assessoria Atlético Clube Paranavaí