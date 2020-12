ACP vence a Lusinha e se isola na liderança

O Atlético Clube Paranavaí venceu mais uma fora de casa, e se isolou ainda mais na liderança do campeonato. Jogando no Estádio do Café em Londrina, o vermelhinho venceu a Portuguesa Londrinense por 1 a 0 e se consolidou como líder absoluto do campeonato.

Na classificação geral, o ACP segue como líder absoluto com 15 pontos, seguido pelo Verê FC com 9 pontos, em terceiro vem o Iguaçú com 6 pontos, em quarto o Campo Mourão com 6 pontos, em quinto a A. Portuguesa Londrinense com 4 pontos, em sexto esta o Cambé com 2 e na lanterna do campeonato vem o Grecal com nenhum ponto ganho no campeonato.

De acordo com Jair Souza, um dos sócios investidores do vermelhinho, o momento em que vive o clube é de alegria e motivação.

"Estamos felizes pela campanha que o nosso vermelhinho vem fazendo. Ganhamos todos os jogos, e agora temos que pensar na semifinal. O jogo contra o Campo Mourão é importante, mas o foco mesmo esta no dia 13/12, onde o vermelhinho entra em campo pela semi. Cada jogo é uma emoção diferente, tanto para nós, equipe técnica, e principalmente para o torcedor que voltou a acreditar em nosso clube de coração", disse Jair.

O ACP volta a campo no próximo domingo (6/12), onde enfrenta o time do Campo Mourão no estádio Érich Georg em Rolândia para cumprir a tabela. O jogo será transmitido pela TV ACP a partir das 15h30min.

Fonte: Assessoria Atlético Clube Paranavaí.