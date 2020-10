ACP vence mais um jogo treino e está próximo da estreia no campeonato

O Atlético Clube de Paranavaí realizou neste sábado (24/10), mais um jogo treino no estádio Waldemiro Wagner em preparação para o início do Campeonato Paranaense Série C. O jogo foi contra o Amigos do Jaburu de Rondon, e o vermelhinho saiu com mais uma vitória sobre o time visitante por 3 a 0 com gols de Asa, Rilber e Léo.

O ténico Rafael Souza escalou para o início da partida os atletas Mim, Márcio, Caio, Hiago, Victor, Asa, Dadá, Welker, Edinaldo, Léo e Rilber, e durante o jogo entraram na partida Silvinho, Felipe, Jhow, Gean, Edgard, Pelezinho.

De acordo com o Técnico Rafael, o jogo foi muito bom e importante para o vermelhinho na preparação para o campeonato.

"O time adversário tinha grandes nomes destaques da região, no primeiro tempo tivemos dificuldades, na segunda parte do primeiro tempo fizemos dois a zero, já no segundo tempo o time deles melhorou, e a partir das primeiras mexidas tivemos o domínio novamente, e fizemos o terceiro gol.

Para o técnico cada dia que passa o time está mais entrosado e preparado para a disputa.

"Nós estamos se aproximando da estreia no campeonato, e o nosso time evolui a cada partida, buscando sempre melhorar os pontos negativos e aperfeiçoar os pontos positivos, para que assim possamos chegar bem no campeonato", disse Rafael.

O vermelhinho estreia no dia 18 de Novembro em casa jogando contra o A.C Campo Mourão pela primeira rodada do campeonato, e o jogo será transmitido pela TV ACP, já que este ano devido a pandemia do Covid, o campeonato não terá torcida.

Fonte: Assessoria Atlético Clube Paranavaí