ACP vence mais uma e se prepara cada dia mais para o Campeonato

Na tarde deste sábado (17/10) o Atlético Clube Paranavaí (ACP) realizou mais um jogo treino no estádio Waldemiro Wagner em Paranavaí. A partida foi contra o Tapejara Atlético Clube (TAC) e o resultado foi 2 a 0 para o vermelhinho.

Os gols do vermelhinho foram marcados por Rilber (Penalti), e Léo. O técnico Rafael Octaviano começou o jogo com Mim, Márcio, Victor, Felipe Cabeça, Silvinho, Asa, Dadá, Welker, Nicolas, Léo, Rilber, e durante a partida entraram em campo os atletas Everton, Ricardinho, Jean (Uniflor), Gean (Foz), Edgard, Felipe Pelezinho, Edinaldo, e Jhow.

De acordo com o Técnico Rafael Souza, a partida foi equilibrada e o time esta evoluindo bem para o campeonato.

“O jogo foi muito bom, o time do Tapejara estava bem reforçado, deu muito trabalho, principalmente no primeiro tempo onde o equilíbrio físico é evidente. Começamos com uma vantagem de 1 a 0, no segundo tempo nos organizamos melhor e o segundo gol saiu naturalmente. Acredito que resultado é o que menos importa, a evolução é o mais importante, estamos a três partidas sem tomar gol, bem organizado defensivamente, e evoluindo ofensivamente”, disse Rafael.

Além desta partida, o time sub-20 também entrou em campo e venceu o time de Paranacity pelo placar de 5 a 0, com gols de Caique (2), Gabriel, Gean (Foz) e Alemão.

O elenco do ACP se reapresenta na próxima segunda-feira (19/10) no Waldemiro Wagner.

Fonte: Assessoria Atlético Clube Paranavaí