ACP vence mais uma em preparação para o início do campeonato

O Atlético Clube Paranavaí realizou mais um jogo treino neste sábado (31/10), em preparação para o Campeonato Paranaense da Série C. O jogo foi contra o Nova Esperança, e o ACP venceu por 3 x 2 com gols de Hiago, Léo e Jhow (ACP).

O ACP entrou em campo com os atletas Mim, Márcio, Vitor, Hiago, Silvinho, Asa, Dadá, Welker, Edinaldo, Léo e Edgard, e durante o segundo tempo o técnico mexeu na equipe e colocou em campo Everton, Nicolas, Gean, Pelezinho, Jhow, Gabriel.

De acordo com o técnico Rafael de Souza o jogo desta sábado foi mais um aprendizado e uma grande preparação, já que o Nova Esperança foi o campeão do amador de Maringá, e entrou em campo com um elenco forte.

"O primeiro tempo foi muito bom, mas no segundo caímos de rendimento, o Nova Esperança cresceu, mas, saímos com a vitória hoje. Sabemos que até o início do campeonato temos algumas coisas para resolver ainda, hoje entramos com alguns desfalques mas conseguimos a vitória. Eu sempre digo que nesses amistosos a vitória conta, mas o que vale é a preparação do elenco para entrar no primeiro jogo do campeonato bem", disse o técnico.

O vermelhinho fará a sua primeira partida oficial pelo Campeonato Paranaense Série C no dia 18 de novembro, onde enfrentará o time do A.C. Campo Mourão em casa.

