ACP vence o Cambé pela sétima rodada da série C

Em partida realizada na tarde deste domingo (22/10), o ACP venceu a equipe do Cambé pelo placar de 4 a 0. A partida foi válida pela sétima rodada da primeira fase da terceira divisão do Campeonato Paranaense de 2023 e foi realizada no Estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí.

No primeiro tempo, aos 36 minutos Varolo abre o placar para o ACP. Aos 47 minutos Léo marca ampliando o placar.

No segundo tempo, aos 9 minutos, Romário amplia e aos 46 minutos Lucas marca o quarto do ACP, decretando o placar final: ACP 4x0 Cambé.

Como o Nacional também venceu a partida, o ACP permanece em segundo lugar no grupo um ponto atrás do Nacional.

Na próxima rodada o ACP viajará para Cornélio Procópio onde enfrentará o Arapongas. A partida será no próximo sábado, dia 28/10.