ACP vence o Grêmio Maringá pela sétima rodada da Série B

Em partida realizada na tarde deste domingo (16/06), o ACP venceu a equipe do Grêmio Maringá pelo placar de 2 a 1. A partida foi válida pela sétima rodada da primeira fase da segunda divisão do Campeonato Paranaense de 2024 e foi realizada no Estádio Municipal Dr. Waldemiro Wagner, em Paranavaí.

Todos os gols foram marcados no primeiro tempo. Logo no primeiro minuto, numa jogada de Varolo a bola toca em Isrhael que marca contra, abrindo o placar: ACP 1x0 Grêmio. Aos 9 minutos, Cirilo marca ampliando o placar, ACP 2x0. Aos 35 minutos, Murilo marca para o Grêmio decretando o placar final: ACP 2x1 Grêmio Maringá.

Com esta vitória o ACP chega aos 16 pontos e, junto com os demais resultados da rodada, ultrapassou o Rio Branco e assumiu a liderança na tabela de classificação.



Classificação após sétima rodada





Na próxima rodada o ACP viaja para Campo Largo onde enfrentará o Patriotas. A partida será no próximo domingo, dia 23/06, as 11h00 e será disputada no Estádio Atílio Gionédis.